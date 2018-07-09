Mustafa Çay: “Gerçekten adale mülkün temeliymiş”

Çok şükür gerçekten adalet mülkün temeliymiş” dedi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yargılandığı davadan beraat edince İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edildi. Çay, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada verdiği hukuk mücadelesini anlattı.

Hakkında çıkan asılsız iddialar sonucu Pozantı ve Adana’ya hizmet etmekten alıkonulduğunu belirten Çay, “Devletin ekmeğini yiyerek emekli olmuş, hala devletin ekmeğini yiyen, 18 yılda terörle mücadele ederek devlete hizmet vermiş bir vatan evladının, terörist olmayacağını her aşamada ifade ettim. Bunun belgelerini ortaya koydum. Bana bir kumpas kuruldu” diye konuştu.

Çay, hem FETÖ/PDY üyeliği hem de Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarından beraat eden tek siyasi olduğunun altını çizerek, “Hem uzmanlık alanım olduğu için iyi mücadele ettim hem de avukatlarım bu noktada bana iyi destek verdiler. Adana kamuoyuna ve Pozantı’ya güzel bir yürek bırakmışım ki herkes karınca kararınca bir ucundan tuttu. Mustafa Çay’a kurulan bu kirli tuzağın bir an önce sonuçlanıp, yeniden halkıyla buluşmasını sağladılar. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Adalete ve devlete inandığını vurgulayan Çay, “Hiçbir suç unsurunuz yokken birinin odanıza koyduğu kitapla, 1 dolarla terörist olabiliyorsunuz, ben bunu yaşadım. Ama devlet büyük. Adalet mülkün temelidir dedik, adalete inandık, devlete inandık. Sabırla, devlet terbiyesiyle bekledik ve çok şükür ki gerçekten adalet mülkün temeliymiş. Gerçekten devlet varmış bu ülkede” şeklinde konuştu.