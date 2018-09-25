Mustafa Özer: “Amacımız ligde var olmak”

Eleme Turu'nda Adana Demirspor'a deplasmanda mağlup olan Yeni Orduspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Yensek çok iyi olacaktı ama oyuncularımızın canı sağolsun. Amacımız ligde var olmak” dedi.

Eleme Turu'nda Yeni Orduspor, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yeni Orduspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Adana Demirspor kadro olarak çok iyi. Çok iyi başkanları var, yönetimi çok iyi. Kupa maçlarında baktığınız zaman bu akşam oynadığımız maçı yenebilirdik. Son dakikalarda yediğimiz penaltının birisini Batuhan kaçırdı. Diğeri de gol oldu. Kazanmak için geldik, futbolun prensiplerini uyguladık, hem savunmada hem hücumda vardık. Pas destekleri iyi yapan, geçişleri çok iyi yapan takımımız vardı. Oyuncularımı ve Demirspor'u tebrik ediyorum. Bu sıcakta iyi mücadele ettiler. Yensek çok iyi olacaktı ama oyuncularımızın canı sağolsun. Amacımız şu anda ligde var olmak. Şu anda lideriz grupta. İnşallah başarırız. Bundan sonra Adana Demirspor'a TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum. Biz de yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kaydetti.