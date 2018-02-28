Mustafa Uğur, Adana’ya çağrıda bulundu

Lig takımlarından Adana Demirspor’un teknik direktörü Mustafa Uğur, son 4 haftalık süreci değerlendirirken, "Takımımızda bazı mevcut sıkıntılar var, sıkıntılarımızın giderilmesi adına özellikle şehrin bütünleşmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Adana Demirpsor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, düzenlediği basın toplantısında, “Göreve geldiğimiz bugüne kadarki süreci değerlendirmek istedim. Bu süreç boyunca 4 tane kritik önemli müsabaka oynadık. Bu müsabakalardan 2 tanesini kazandık 2 tanesi maalesef kaybettik. Galip geldiğimiz ilk Gaziantespor maçının ardından farklı bir ortam oluştuğunu gördüm. Devamında evimizde kaybedilen 2 tane müsabakanın ardından sinirlerin gerildiği bir ortam oluştu. Ardından da çok zorlu bir İstanbulspor maçı oynadık. İyi mücadele ederek kazandığımız bir maçtı. Sonuç olarak da hedeflediğimiz puanın 2-3 puan altından kaldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Her gelen teknik direktörün farklı bir sistemi, oyuncuları tanıma süreci olduğunu belirten Uğur, "Bu süreçte maçlarda olması bizlerin aleyhinde oldu. Gelecek haftalardaki oynadığımız maçlarda ise bu zafiyetlerin daha az olacağını düşünüyorum. Bir gerçek var ki şahsım üzerinde Adana Demirspor’u ligde tutma zorunluluğu oluştu ve durumdan da mutluyum. Taraftarlarımızın bizlere olan sevgisi yönetim kurulumuzun bizlere karşı olan güveni bende bir sorumluluk hissi oluşturuyor" şeklinde konuştu.

"Takımımızda sıkıntılar var"

Adana Demirspor’un neden buralara kadar geldiğini anlamaya çalıştığını ifade eden Uğur, şöyle devam etti:

"Takımımızın içinde sıkıntı yok dersek yanlış olur. Geldiğim süreçten bugüne kadar takım içerisinde bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıların giderilmesi adına özellikle şehrin bütünleşmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben Adanalıyım diyen ben Adana Demirsporluyum diyen herkesin birlik beraberlik olma zamanıdır. Oynadığımız lig çok sıkıntılı bir lig birlik olmamız gerekiyor aksi takdirde yarın çok geç olabilir. Adana’da her birimin sayın valimiz, belediye başkanlarımız, yönetim kurulumuz olsun takıma sahip çıkma zamanı olarak görüyorum. Adana Demirspor takımının desteğe ihtiyacı var futbolcularımızda bu desteği bekliyor. Oyuncu grubumuz sahada fedakarlık yaparak bir mücadele içerisindeler. Bu mücadeleye de bir şekilde destek verilmesi ve oyuncularımın yanında olmasını diliyorum. Sorunlarımızın çözülmesi adına da hızlı hareket edilmeli. Puan sıralamasında çok kritik durumdayız bir an önce bu durumdan kurtulmamız gerekiyor. Bu durumdan kurtulmak içinde sadece sahada olmaz. Artık herkesin taşın altına eline koyması gerekiyor şehrin mülkü amirleri, iş adamları bu takıma sahip çıksın ki takımımızı düzlüğe çıkaralım. Sonra da doğru planlamanın yapılmasını gerçekleştirelim. Bu yapılanmanın da öncülüğünü ben yapmak isterim."