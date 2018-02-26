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26 Şubat 2018 15:58

Mustafa Uğur: “Önemli bir galibiyet oldu”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Müsabakanın başından sonuna kadar arzu ettiler, bana göre rakipten daha çok istediler.

Mustafa Uğur: “Önemli bir galibiyet oldu”

26 Şubat 2018 15:58

Adana Demirspor adına galibiyet serilerinin devam edeceğini düşünüyorum” dedi.


Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor, evinde İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, "Önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. 24 saat süren bir günün ardından 3 puanla buradan ayrılmak çok önemli. Oyuncularımı kutluyorum. Müsabakanın başından sonuna kadar arzu ettiler, bana göre rakipten daha çok istediler. Karşımızdaki takım benim ölçülerimde ülkenin en iyi kompakt futbolunu oynayan, uzun süredir birlikte oynayan ve gerçekten çok iyi bir takım. Başta Yalçın hoca ve ekibi canı gönülden kutluyorum. Türk futbolunun bunlara, bu tür oyunculara ihtiyacı var. Bizim açımızdan galibiyet önemliydi. Bundan sonrası için bir mesafe kat etmemiz gerekecek. Bunu bir başlangıç olarak görüyorum. İnşallah bundan sonrada Adana Demirspor adına galibiyet serilerinin devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştum.




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