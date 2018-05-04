Mustafa Uğur’dan birlik ve beraberlik çağrısı

Lig ekiplerinden Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, Adana Demirspor’u bir daha bu durumda görmeyi arzulamadığını ifade ederek, “Adana Demirspor camiasının birlik ve beraberlik zamanı gelmiştir, o da bugündür” dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, ligin son maçı öncesinde takımın durumu ile ilgili düşüncelerini paylaştığı bir basın toplantısı düzenledi. Futbol camiasının yaşamak istemediği bir çok şeyi yaşayarak mutlu sona ulaştıklarını belirten Uğur, “Şu ana kadar oynanan müsabakalarda alınan puanlar neticesinde, 40 puana ulaşarak ligde kalmanın garantisini almış bulunmaktayız” diye konuştu.

Adana Demirspor’un sıkıntılı süreç yaşamaması adına; sağlam temeller üzerine oturmuş, Adana Demirspor’u yükseklere taşıyacak kararların, yönetim kurulları seçildiği ilk günden alınması gerektiğini dile getiren Uğur, “Bunları ‘Küme düşmemeye oynayan bir Demirspor mu, hedefe oynayan bir Demirspor mu’ mantığında baktığımdan dolayı konuşuyorum. Belki bu konuşmalar, taraftarın sesi olarak da algılanmalı. Teknik olarak çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü o bölümde yapılacak işlerin tamamını 19 puan alarak, son haftaya girmeden yapmış olduk” ifadelerini kullandı.

Uğur, teknik olarak çok yorum yapmak istemediğini, üzerine düşeni 19 puan alarak yapmış olduğunu belirterek, “Adana Demirspor camiasının son maçın ardından milat ilan etmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık Adana Demirspor’un küme düştü düşecek diye kaos ortamlarının dışına çıkması kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Adana Demirspor’u bir daha bu durumda görme arzusu içinde olmadığını söyleyen Uğur, “Yönetim kurulları, teknik direktörler, futbolcular, taraftarlar ve basın mensupları bir araya gelirse inanılmaz güçlü bir takım ortaya çıkacak. Adana Demirspor ailesinin birlik ve beraberlik olma zamanı. Bugün belki de benim son maçım olacak. Ama bu çağrıyı yapmadan da buradan ayrılmak istemiyorum. Yani birlik beraberlik zamanı Adana Demirspor için o da bugün” sözleriyle basın toplantısına son verdi.