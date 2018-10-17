Müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Adana’da iki katlı müstakil evin birinci katında çıkan yangında, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Adana'da iki katlı müstakil evin birinci katında çıkan yangında, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Çocukların merdivenlere oturarak merakla yangını izlemesi ise dikkat çekti.
Olay, Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi 3118 sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri komşularının evinden duman yükseldiğini görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Mahalleli ve çocuklar merakla yangını izledi
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, mahalleli sokağa döküldü. Mahalleli ve çocuklar evlerinin merdivenlerine oturarak merakla itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi. Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.