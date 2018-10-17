İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Adana’da iki katlı müstakil evin birinci katında çıkan yangında, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Adana'da iki katlı müstakil evin birinci katında çıkan yangında, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Çocukların merdivenlere oturarak merakla yangını izlemesi ise dikkat çekti.


Olay, Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi 3118 sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri komşularının evinden duman yükseldiğini görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.


Mahalleli ve çocuklar merakla yangını izledi


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, mahalleli sokağa döküldü. Mahalleli ve çocuklar evlerinin merdivenlerine oturarak merakla itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi. Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.