Müteahhit aracının içinde pompalı tüfekle intihar etti

Polisler inceleme yaptığı sırada bazı vatandaşlar cep telefonuyla kayıt alırken bir kişide kucağında bebeği ile olay yerini izlemesi dikkat çekti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çukurova İlçesi Aşıklar Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Halil Özdemir’den ailesi bir süredir haber alamıyordu. Bunun üzerine aile son görüldüğü yer olan Adnan Mendres Bulvarı’nda Özdemir’i aramaya başladı. Aile Adnan Mendres Bulvarı dönüşünde, Aşıklar Bulvarı’na çıktı. Bulvar üzerinde Özdemir’in kullandığı 01 F 8006 plakalı otomobilin park halinde olduğunu fark ettiler.

Bunun üzerine yakınları aracın kapısını açtı. Yakınları Özdemir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu hemen polis ekiplerine ihbar ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede Özdemir’in pompalı tüfekle kafasına

sıkarak intihar ettiğini belirledi. Olay yeri polislerinin incelemelerinin ardından Özdemir’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kucağında bebeği ile olay yerini merakla izledi

Olay yeri polislerinin Özdemir’in cesedinin üzerinde çalıştığı sırada, çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla olay anını görüntüledi. Bir vatandaş ise kucağındaki bebeği ile olay yerine merakla izledi. Kucağında bebeği ile olay yerini izleyen kişi dikkat çekti.

Öte yandan, Özdemir’in acı haberini alan yakınları olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.