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18 Haziran 2017 13:34

Müteahhitlerden huzurevi sakinlerine iftar

Adana Müteahhitler Birliği yönetimi ramazan ayı dolayısıyla Adana Huzurevi Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan 42 huzurevi sakinine iftar yemeği verdi.

Müteahhitlerden huzurevi sakinlerine iftar

18 Haziran 2017 13:34


İftar programına Müteahhitler Birliği Genel Başkanı Sedat Teoman Gürsesli, Genel Sekreter Hasan Gazi Gürbüz, yönetim kurulu üyeleri Niyazi Tör ve Mustafa Fidan Vursavuş, huzurevi sakinleri ile tek, tek ilgilendi sohbet etti.


İftar programı sonrasında kısa bir konuşma yapan Adana Müteahhitler Birliği Başkanı Sedat Teoman Gürsesli, “Ramazan ayı huzur, bereket ve marifet ayıdır. Bu vesileyle sizler gibi değerli büyüklerimizle bir arada olmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri kırmayıp iftar programımıza katıldığınız için başta kurum yetkilileri olmak üzere sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Adana Huzurevi Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Adem Hayta ise iftar programı düzenleyen Adana Müteahhitler Birliğine teşekkür etti.




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