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06 Temmuz 2018 17:48

Müzeyyen Şevkin’in rozetini eşi, oğulları ve kardeşi taktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr.

Müzeyyen Şevkin’in rozetini eşi, oğulları ve kardeşi taktı

06 Temmuz 2018 17:48

Müzeyyen Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kaydını yaptırdı.


Şevkin’in rozetini eşi Nusret, oğulları Okan ve Ozan Şevkin ile kardeşi Bilgin Aynalı taktı. Rozetini taktıktan sonra duygularını dile getiren CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, hak, hukuk ve adalet mücadelesinden asla sapmayacağını, odak noktasında millete hizmetin olacağını vurguladı.


Kendisine 27. dönem milletvekilliği görevi veren başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere parti yönetimine, CHP Adana örgütlerine, partililerine ve Adanalı hemşehrilerine teşekkür eden Dr. Şevkin, “CHP ve TBMM çatısı altında Türkiye’nin ve Adana’nın çıkarlarını esas alarak hareket edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Milletimizin bize verdiği güvene layık olacağız” dedi.


Türkiye’nin içinde bulunduğu zor koşullardan çıkabilmesi adına fikirlerini ve öngörülerini yansıtmaktan geri durmayacağını ifade eden Dr. Şevkin, “Milletvekilliği makamının onurunun halkımıza ait olduğunun bilinciyle hareket edeceğim” diye konuştu.




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