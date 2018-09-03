Müzsan Adanalı oyuncu arıyor

Hazırlıkların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Sincar, bu kapsamda yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla, bir de cast ajansı kuracaklarını söyledi.

Adana’da 700, 55 ilde ise yaklaşık 6 bin üyesi bulunan Müzsan’ın himayesinde Adana’da biri dizi diğeri ise sinema olmak üzere 2 film çekilecek. Oyuncu ve Ses sanatçısı olan Adem Sincar, Müzsan’ın sanat ve sanatçı dostu olduğunu ve yeni dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında, "Sanat adına Adana’da çok eksikler var ve bunlar sanatçılarımıza olumsuzluk olarak yansıyor. Yoksulluk ve sefalet içerisinde hayatlarını kaybeden Yeşilçam oyuncularının hazin sonlarını gördük. O dönemde yaşanan sıkıntılar, Adana için hala devam etmektedir. Müzsan olarak bir ajans yapılanmasına girmeye karar verdik. Sanatçılarımıza katkı sağlamak ve destek vermek amacıyla bunu düşündük. Ekibimiz topluyoruz ve bu ay faaliyete başlamayı planlıyoruz. Mevcut oyuncuların durumunu iyileştirmek, onlara destek olmak ve bunun yanı sıra yeni yetenekler keşfetmek amacındayız. Ajansımız Müzsan güvencesinde olacağı için, oyuncularımız yaptıkları işin maddi karşılığını tam ve eksiksiz alacaklar. Kendi yapımlarımız da olacak. Yine bu ay iki yeni projemize start vereceğiz. Biri dizi, diğeri sinema filmi olarak hayata geçecek. Oyuncu kadromuzun geneli Adanalı olacak. Kendine güvenen gençleri burada değerlendireceğiz. Oyuncu adaylarımız, 0545 732 90 16 no’lu telefondan bize ulaşabilirler’’dedi.

Adana’da belirli kişilerin tekelinde

Beyaz Gelincik, Hanımın Çiftliği, Dila Hanım, Kötü Yol, Karagül, Tövbeler Tövbesi, İffet, Aşk ve Mavi’de yer alan ve Yeni Gelin dizisinde çalışmalarını sürdüren Müzsan üyesi Oyuncu Cemil Uçar da, Adana’da oyunculuk sanatının aşkla yapıldığını ancak maddi anlamda karşılığının alınamadığı belirtti. İstanbul’da 100’e yakın, Adana’da ise sadece bir tek cast ajansının bulunduğunu hatırlatan Cemil Uçar, "Tercih yapma şansımız olmadığından gelen teklifleri pazarlıksız kabul etmek zorunda kalıyoruz. Açıkçası ne kadar ücret hak ettiğimizi bilmiyoruz. Belki de ajans, yapımcının ödediği paranın yüzde 25’ini oyuncuya veriyordur. Ne yazık ki ajans sektörü Adana’da belirli kişilerin tekelinde. Bunun yanı sıra, yine İstanbul’da bir yılda 100’den fazla dizi ve sinema filmi çekiliyor. Adana’da bu sayı, 2-3 senede ancak bir tane kadar oluyor’’ diye konuştu.

Müzsan Adana için büyük avantaj

Yapımcıların mutlaka ajansa başvurduklarını, Ajansa kayıtlı olmazsanız, herhangi bir projede yer alma şansınız kesinlikle olmaz diyen Uçar, şu bilgileri verdi, "Memleketimizde figüran veya karakter oyuncusu olarak dizilerde oynamak isteyen çok insan var. Hiçbir ücret de talep etmiyorlar. İstedikleri televizyonda görünmek. Bundan, Adana insanının sanatı gerçekten çok sevdiği sonucunu çıkarabiliriz. Tabi bizim gibi bu işi aynı zamanda geçim kaynağı kabul eden oyuncularımız da var. Birkaç sahnenin çekimi 17-18 saat sürünce bıkıp işi bırakıyorlar. Hatta ajansa gidip 35 lira yevmiyelerini dahi almıyorlar. Yevmiyeler iş bitince de verilmiyor zaten. Bölüm yayınlandıktan 15 gün sonra ödeniyor" dedi.

Birçok yetenek kaybolup gidiyor

Uçar, Adana’da çok yetenekli oyuncuların var olduğuna dikkat çekerek, "İmkan verilse ülke ve belki hatta dünya çapında meşhur olabilirler. Ancak işin zorluğunu gördükleri zaman, verilen ücretler de komik seviyede seyredince, yolun başından geri dönüyorlar. Birçoğu kaybolup gidiyor. Evinin ve çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa kendi mesleğine geri dönüyor. O nedenle Müzsan’ın kuracağı ajans Adana’ya büyük avantaj sağlayacak. İstanbul’da figüranlık bir meslek. Adam sabah 07.00’da kalkıyor, Eminönü’ne gidiyor, orada set servislerine biniyor. İki diziden günlük 150 lira para kazanıyor. Adana’da böyle bir imkan bulunmuyor. Oyuncu çok ancak dizi yok. Şu an ben 2 bin lira maaşla bir iş bulsam oyunculuğu bırakırım. Haftada bir çağıracakları yapımlarda yer alırım" diye konuştu.