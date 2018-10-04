Nakit sıkıntısı, pamuk alım fiyatını düşürdü

60 TL'den 3.20 TL'ye kadar düştüğünü belirterek, lisanslı pamuk depolarının devreye girmesi gerektiğini bildirdi.

Doğan, Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden olan Adana'da 2017'de 320 bin dönüm olan pamuk ekim alanlarının, bu yıl yüzde 36 oranında arttığını söyledi.

Adana'nın, Türkiye pamuk üretiminde 5'inci sırada yer aldığını belirten Doğan, “Pamuk ekim alanlarının artması sevindirici ancak, bu sezon hasadı yapılan kütlü pamuğun alımları fiyatlarının düşmesi üzücü” dedi.

Doğan, hasadın ilk günlerinde Çukurova Pamuk Yer Fıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) tarafından kütlü pamuğun kilosunun 4.60 TL'den alındığını ifade ederek, “ÇUKOBİRLİK, bu günlerde fiyat vermeyerek, alımlarını emanet usulü sürdürüyor” diye konuştu.

Piyasada ise alım fiyatının 3.20 TL'ye kadar düştüğü bilgisi veren Doğan, “Tüccar çok düşük fiyat veriyor ama onlar da nakit sıkıntısı nedeniyle almıyor. Dokuma işletmeleri de depolarındaki ürünleri kullanıyor” ifadelerini kullandı.

Doğan, mısır ve buğdayda olduğu gibi pamukta da lisanslı depoların devreye girmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Pamuk alım fiyatının düşmesi, girdilerle baş edemeyen üreticinin emeğinin karşılığını alamamasına yol açacak. Üreticilerimiz, hasat ettiği ürününü düşük fiyata satmak istemiyor. Ürünü satarak giderlerini karşılamak isteyen çiftçiler ise piyasadaki nakit sıkışıklığından dolayı satamıyor. Alım fiyatı düşmeye devam ediyor. Üreticilerimiz iki arada bir derede kalmış durumda. ÇUKOBİRLİK veya tüccara düşük faizli kredi verilmesi, sıkıntıyı geçici olarak çözer. Asıl olan, lisanslı pamuk depolarının da bir an önce devreye girmesidir.”