Narenciye ihracatında hedef Uzakdoğu’daki yeni pazarlar

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yaptığı açıklamada Türkiye’de üretilen 4 milyon 500 bin ton narenciyenin 1,8 milyon tonunun ihraç edilerek, ülkemize 1 milyar dolara yakın döviz kazandırıldığını söyledi. Narenciyede 2018-2019 yılı ihracata yönelik hasat sezonunun 15 Ağustos’ta erkenci Mayer limon türü ile başladığını ifade eden Doğru, bu yıl bahçelerde danışman mühendisler tarafından yapılan tespitler ve çiftçilerden alınan bilgilere göre Çukurova genelinde rekoltenin erkenci Mayer limon hariç diğer tüm çeşitler için yüzde 20 ila yüzde 60 arasında az olacağının beklendiğini ifade etti. Doğru, ihracatın lokomotif ürünü sayılan Enterdonato türü limonda ise geçen yıla göre artış beklense de geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında yeni dikim de olmadığından rekoltenin iyi bir sezonun altında olacağının tahmin edildiği bilgisini vererek, “Mandalina ve portakal çeşitlerinde erkencilerde yüzde 20-30, geç hasat edilen çeşitlerde ise yüzde 40-50 aralığında düşük rekolte bekleniyor. En az rekoltenin ise geçen yıla göre yüzde 50-60 eksik olan greyfurt çeşitlerinde olacağı tahmin ediliyor” diye konuştu.

“Dolardaki yükselme ihracatta avantaj sağlayacak”

Geçen yıl hasat zamanında 3.50 TL olan dolar kurunun bugünlerde yaklaşık yüzde 88’lik artışla 6.60 TL’nin üzerine çıkmasının narenciye ihracatı için önemli bir avantaj oluşturacağı görüşünde olduklarını vurgulayan Doğru, bu durumun üreticilerin emeğinin karşılığını almasına, ihracatçıların da rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı ihracat desteğinin ihracatçıların en büyük dayanağı olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“DFİF kaynaklı ihracat desteğinin bu yıl ton başına 150 TL verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’tan yazılı talepte bulunduk. Bu yıl ayrıca Uzakdoğu’da narenciye ithal eden yeni pazarlara girebilmek için ton başına 50 dolar navlun desteği talebimizi de Sayın Bakanımıza ilettik. Bölge milletvekillerimizin de desteğiyle bu teşviklerin yakında açıklanmasını ümit ediyoruz. Hedefimiz, bu desteklerin açıklanmasıyla narenciye ihracatında 2 milyon tonun üzerine çıkarak tekrar dünya ikinciliğini yakalamak.”

Üreticilere uyarı

Doğru, ihracatı olumsuz etkilememesi ve Türk narenciyesinin marka değerine zarar vermemesi için ürünlerin zamanından önce hasadının yapılmaması uyarısında da bulundu. Doğru, şunları kaydetti:

“Narenciye üreticilerimizin hasadına izin verilmeyen ürünlerinin toplanmasına kesinlikle müsaade etmemesi önem arz etmektedir. Bu konuda tüm üretici ve ihracatçılarımızı sektörümüzün geleceği için duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu yıl ki narenciye sezonunun tüm üreticilerimize ve ihracatçılarımıza bol ve hayırlı kazançlar getirmesini diliyorum.”