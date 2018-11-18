Narenciye ihracatında Rusya krizi

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Rusya'ya narenciye ihracatında yaşanan sorunların üreticiyi zor durumda bıraktığı gibi bölge ve ülke ekonomisine de zarar verdiğini belirterek, çözüm önerileri sundu.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye'nin 4.8 milyon tonluk narenciye üretiminin 1.7 milyon tonunun ihraç edilerek, 900 milyon dolar civarında döviz girdisi sağladığını belirtti. Narenciyenin Türk tarımının önemli merkezlerinden olan Adana, Mersin ve Hatay illerinde yoğun olarak üretildiğine dikkati çeken Doğru, bu yörelerdeki narenciyenin kış aylarında biten tarım işçiliği için hasat, paketleme ve budama gibi ihtiyaçlarla istihdam da sağladığını ifade etti. Bu yıl yükselen kurlarla ihracat şansı artan narenciyede sezon başından beri yaşanan sorunlara vurgu yapan Doğru, “İhracatımızın yüzde 60'ının yapıldığı Rusya Federasyonu tarafından uygulanan engellemeler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihracatımız yavaşlamakta ve üreticimizin dal fiyatları her geçen gün düşerek çiftçimize olumsuz yansımaktadır” dedi.

"DFİF ihracat desteği açıklanmalı"

Doğru, mevcut durumdan üreticinin yanı sıra bölge ve ülke ekonomisinin etkilenmemesi için narenciye ihracatının önünü açacak bazı önlemlere acil ihtiyaç bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Uzun yıllardır verilen Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı ihracat desteği 120 TL'den geçen yıl 50 TL'ye düşürülmüş, bu yıl ise henüz açıklanmamıştır. Bu ihracat desteğinin bir an önce açıklanması ihracatçımızın rekabet gücünü arttıracaktır.”

"Rusya ile görüşülmeli"

Doğru, narenciye ihracatına zorluk çıkaran Rusya Federasyonuna Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetin gönderilip soruna çözüm aranması gerektiğini belirterek, “Analiz yaptırma bahanesiyle bekletilen Türk narenciyesinin önü açılmalıdır” dedi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, finansman maliyetinin yüksek olması nedeniyle çiftçilerden kısıtlı mal alan narenciye ihracatçılarına yıllık ihracat miktarlarına göre Eximbank veya kamu bankaları kanalıyla uygun döviz kredisi imkanı tanınması ve sektördeki finansman probleminin çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.