Narenciye üreticilerine Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele uyarısı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 13 milyon 669 bin adet ağaç ve 454 bin dekar turunçgil arazisi ile ülkemizin narenciye üretimi yapılan en önemli merkezlerinin başında Adana’nın geldiğini söyledi.

Türkiye narenciye üretiminin 4 milyon 770 bin ton olduğunu, bunun bir milyon 355 bin tonunun Adana genelinde gerçekleştirildiğini ifade eden Doğan, “Yöremizde yetişen birçok meyve çeşidinde sorun teşkil eden, özellikle Rusya Federasyonu’na ihracatı engelleyen Akdeniz meyve sineği ile mücadele çok önemli bir konu. Akdeniz meyve sineğinin, turunçgil bahçelerinde ekonomik kayıplara neden olmaması için Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, toplu mücadele yapılması konusunda karar almıştı. Bu kapsamda biz de üreticilerimizin 16-20 Temmuz tarihleri arasında Adana genelinde narenciye bahçelerinde kimyasal ilaçlama yapması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Tüm üreticilerimizin bu konuda hassasiyet göstermeleri, kendileri, yöremiz ve ülkemizin ekonomik kayıplarının önlenmesi bakımından önemli” dedi.

Doğan, üreticilerin, Akdeniz meyve sineği ve diğer zararlı türleriyle mücadelede gerekli kurum ve kuruluşların duyurularını dikkate alıp gereken adımları zamanında atmaları gerektiğini sözlerine ekledi.