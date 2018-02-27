Narenciye üreticisi endişeli

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, son haftalarda 22 dereceyi bulan hava sıcaklığının sert çekirdekli meyve ağaçlarının çiçek açmasına, narenciye ağaçlarının ise tomurcuk vermesine neden olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde yaşanacak soğuk havanın meyve ağaçlarına zarar vermesinden endişe ettiklerini belirten İncefikir, “Ağaçlar havaların sıcak gitmesi nedeniyle çiçek açtı, tomurcuk verdi. Çok şükür hafta sonu kent merkezine yağan dolu, tarım alanlarına yağmadı. Ancak erken açan çiçek ve tomurcuklara fazla yağış zarar verecektir. Mantarsal hastalıklara neden olacaktır. Ancak biz yağışa razıyız. Çünkü şubat ayı olması gerekenden çok daha sıcak geçti. Dolayısıyla gerek sert çekirdekliler gerek narenciyede ağaçların uyanmasına, çalışmasına neden oldu. Hava sıcaklıkları böyle devam ettiği sürece bizim beklediğimiz meyveler bu tomurcuklar ile beraber olgunlaşmaya başlayacak. Artık yavaş yavaş çiçek açmaya başlayacak. Normalde Nisan’ın ortaları gibi olması gereken Adana’daki çiçeklenme daha erken oldu. Korkumuz bundan sonra olabilecek soğuklar. Hiç temenni etmediğimiz olmaması için dua ettiğimiz soğukların şu anda oluşmuş olan tomurcukları çok büyük zarar vereceği ve sert çekirdeklilerde de mevcut çiçekleri yakacağından çekiniyoruz” dedi.

Üreticinin olabilecek bir zararı telafi edebilmesi için mutlaka ürününe sigorta yaptırmasını önerdiklerini belirten İncefikir, “Üreticinin TARSİM’den sigorta yaptırmasını öneriyoruz. TARSİM, risk azaltma da büyük bir etmen. Ayrıca riski azaltma yönünde çiftçinin en önemli materyalinin don kırıcı pervanelerinin kullanılması teşvik edilmeli. Bu bağlamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın bu don kırıcı pervaneler için yüzde 50 hibenin üreticinin desteklenmesi açısından çok değerli buluyoruz ve bu destekten üreticimizin mutlaka yararlanmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.