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30 Mayıs 2018 10:27

Narlıca SEYMER binasının temeli atıldı

Seyhan Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezlerine (SEYMER) bir yenisi daha ekleniyor.

Narlıca SEYMER binasının temeli atıldı

30 Mayıs 2018 10:27

13 farklı noktada binlerce öğrenciye hizmet veren SEYMER’in Narlıca Mahallesi’nde yapılacak olan 14. şubesinin temeli atıldı. Temel atma töreninin ardından bin 500 kişiye iftar yemeği verildi.


Seyhan Belediyesinin mesleki eğitim merkezi olarak bilinen Seyhan Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezlerine bir yenisi daha ekleniyor. Narlıca Mahallesi’nde yapılacak olan binanın temeli atıldı. Temel atma törenine Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanı Avukat Emrah Kozay da katıldı.


İftar öncesi konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar yeni yapılan Narlıca SEYMER binasının hayırlı olmasını diledi. Başkan Zeydan Karalar, “Barış ayı, kardeşlik, paylaşım ayı mübarek Ramazan ayı hoş geldi. Allah’a şükürler olsun ki yüce rabbim size hizmet etme fırsatını bize verdi ve Seyhan’ın makus talihini değiştiriyor bu kardeşiniz. Neredeyse her mahallede bir inşaatımız var. Hayırlı olsun hepinize. SEYMER binamızın temelini attık. İnşallah 8 ayda bu inşaatı bitireceğiz kadınlarımız buraya gelecek hem meslek öğrenecekler hem de yaptıklarını satarak evlerine gelir getirecek. Hepimizin Allah hayrını kabul etsin” dedi.


Temel atma töreninin ardından bin 500 kişiye iftar yemeği verildi.




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