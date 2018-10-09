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Necdet Ünüvar, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na atandı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu eski Başkanı, AK Parti 23, 24, 25 ve 26.

Dönem Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yer aldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na 7 isim atandı.


Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın da atandığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'da Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet ve Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel bulunuyor.

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