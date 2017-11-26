Nehirde mahsur kalan yavru kediyi Cankur kurtardı

Seyhan Nehri üzerindeki eski baraj kapakları civarında bulunan vatandaşlar nehirdeki kayaların üzerinde yavru bir kedinin mahsur kaldığını görünce itfaiyeye haber verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Cankur ekibi, kediyi kurtarmak için olay yerine geldi. Eski baraj kapakları önündeki kayalıklarda mahsur kalan kediyi kurtarmak için 2 görevli aşağı indi. Ancak kedi kendisini kurtarmak isteyen ekiplerden kaçmak istedi. Cankur ekibi kaçmak isterken suya düşen kediyi sudan çıkartarak serbest bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan kedi hızla kaçtı.