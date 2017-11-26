Diğer
Kategoriler
26 Kasım 2017 16:21

Nehirde mahsur kalan yavru kediyi Cankur kurtardı

Adana’da nehirdeki kayalıklarda mahsur kalan yavru kedi Cankur ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nehirde mahsur kalan yavru kediyi Cankur kurtardı

26 Kasım 2017 16:21


Seyhan Nehri üzerindeki eski baraj kapakları civarında bulunan vatandaşlar nehirdeki kayaların üzerinde yavru bir kedinin mahsur kaldığını görünce itfaiyeye haber verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Cankur ekibi, kediyi kurtarmak için olay yerine geldi. Eski baraj kapakları önündeki kayalıklarda mahsur kalan kediyi kurtarmak için 2 görevli aşağı indi. Ancak kedi kendisini kurtarmak isteyen ekiplerden kaçmak istedi. Cankur ekibi kaçmak isterken suya düşen kediyi sudan çıkartarak serbest bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan kedi hızla kaçtı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Salı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç