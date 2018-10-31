Nehre atlayarak ölmek isteyen adamı balıkçı kurtardı

Adana'da "dünya beni sevmiyor" diyerek Seyhan Nehri'ne atlayan bir kişiyi balıkçı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. (55), Yüreğir ilçesi, Seyhan Mahallesi'nde, Seyhan Nehri kenarına gelerek bir süre burada oturdu. Daha sonra ise "dünya beni sevmiyor" diyerek Seyhan Nehri'ne atlayarak ölmek istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Bu sırada Süleyman K. yüz üstü suda hareketsiz kalınca nehir kenarında bulunan 60 yaşındaki balıkçı Abdi Uçar onu kurtarmak için suya girdi ve bir süre yüzdükten sonra ulaştığı adamı sudan çıkardı. Bu sırada da Can-Kur ekipleri geldi. Ekipler, Süleyman K.'yi ambulansa götürdü. Daha sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Süleyman K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkçı Abdi Uçar ise balıkçılık yaptığını, arkadaşları ile nehir kenarına geldiklerini bu sırada bir kişinin su içinde hareketsiz yattığını görünce hiç düşünmeden suya girip onu kurtardığını söyledi.