28 Şubatçıların mağdur ettiği kitleler, hukuki olmayan gerekçelerle mahkum edildiğini ileri sürdükleri yakınları için yeniden yargılama yolunun açılmasını istiyor. 1993 yılında eniştesi ve kuzenleri ile ‘İslami Hareket Davası’ kapsamında komplo üretilerek cezaevine konulduğu ve 30 yıl cezaya mahkum edildiği ileri sürülen Velit Bilen (46), cezaevinde ölüm orucuna girince 2003 yılında sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. 2004 yılında Bilen, Adana’da Gülümser Özalp ile nişanlandı. Çift evlilik hazırlığı yaparken Bilen tekrar yakalandı ve cezaevine gönderildi. Gülümser Özalp ise nişanlısının çıkacağı umuduyla 14 yıldır nişan yüzüğünü parmağından çıkarmadı ve nişanlısını beklemeye başladı. Olayı İHA muhabirine anlatan Özalp, Velit Bilen’in, İstanbul’da dayısının yanında çalışırken kuzenleri Velit Bilen, Murat Bilen ve eniştesi İdris Yağmur ile damadı İrfan Çağrıcı ile birlikte tutuklandığını söyledi. Nişanlısının suçsuz olduğunu savunan Gülümser Özalp, hakim ve savcıların FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı bir süreçte yetkililere seslenerek, yeniden yargılama yolunun açılmasını talep etti.

“Oldu bitti diyerek mahkemeler kestirip atılıyordu”

Şuanda nişanlısının Kırşehir Cezaevinde olduğunu söyleyen Özalp, Ergenekon ve Balyoz davalarına tanınan hakların kendilerine de tanınması gerektiğini vurguladı. Velit Bilen’in FETÖ’cü kesim nedeniyle mahkemeye dahi götürülmediğini iddia eden Gülümser Özalp, şunları kaydetti:

“Darbe girişiminden sonra Velit’in adil yargılanmadığını öğrendik. FETÖ’nün hakim ve yargıçlarının onu yargıladığını öğrendik. Şuan tekrardan adil bir şekilde yargılanmalarını istiyoruz. Mahkemeler oluyordu, biz Velit ile görüştüğümüzde ’mahkeme olacak diyordu’, biz de bekliyorduk. Daha sonra Velit ’mahkeme oldu ama bizi götürmediler’ diyordu. Oldu bitti diyerek mahkemeler kestirip atılıyordu. Mahkemeye bile götürülmüyordu. Ben Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan bunların adil bir şekilde yargılanmalarını istiyorum. Suç işlemedikleri halde 25 yıldır cezaevindeler. Bu kadar suç işleyecek bir şey yapmadan cezaevinde kalmaları adil değil.”

“Cezaevinde hastalıklarla mücadele ediyor”

Öte yandan Velit Bilen’in cezaevinde sağlık problemleri çektiğini söyleyen nişanlısı Gülümser Özalp, “Açık kalp ameliyatı oldu ve biz o süreçte elimiz kolumuz bağlı kaldık. Şuan tansiyon ve şeker hastası. Bu insanın bu kadar hastalıkla cezaevinde kalması normal değil. Velit’in annesi Emine Bilen’de evlat hasretiyle vefat etti” ifadelerini kullandı.

Nişanlısını 14 yıldır beklediğini ve cezaevinden çıktığı zaman ise evleneceklerini kaydeden Özalp, “Velit’in suçlu olduğuna inanmıyorum. Tek suçu Müslüman olmaktı ve yetkilerden yardım istiyoruz” diye konuştu. Gülümser Özalp, Velit Bilen’in 5 yıl daha cezaevinde kalacağını sözlerine ekledi.