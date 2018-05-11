Nuri Çomu Camii ibadete açıldı

Kurucusu oldukları Sunar Şirketler Grubu ile bölgesine ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunan Çomu Ailesi, yapımını üstlendiği Nuri Çomu Camisi ile Adana’ya önemli bir eser kazandırdı.

Adana sosyal çevresine yön veren STK’ların ve kent protokolünün katılımıyla gerçekleşen açılış merasimi, kılınan Cuma namazı ile devam etti. Cuma namazının ardından cami cemaatine yemek ikramında bulunuldu.

Törende selamlama konuşması yapan Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çomu, “Babam Nuri Çomu hem ticari anlamda hem de topluma karşı sorumluluk açısından benim önderimdir. Babam, bize sadece sanayi ve ticareti öğretmedi, aynı zamanda yardımlaşmanın önemini, topluma fayda sağlamayı, bölgemize eserler kazandırarak hizmet etmeyi tavsiye etti. En iyi nasihat, örnek olmaktır diye bir söz vardır. Babam sadece tavsiyelerde bulunmadı, yaşayarak, yaşatarak öğretti bunları bize. Onun çıktığı yolda biz de ardından yürüme çabasındayız. Babamın bugüne dek yaptırdığı okullar, camiler, köprüler, verdiği öğrenci bursları nedeniyle TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülmesi ve bu ödülünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin takdimi ile alması hepimiz için bir iftihar vesilesi olmuştur. Onun bize öğrettiği bu güzel yolda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bugüne dek yapılan hizmetleri tek bir çatı altında toplamak amacıyla Nuri Çomu Vakfı’nı hayata geçirdik. Bu vakfın en son gerçekleştirdiği hizmet ise Adanamız için gelecekte bir anıt eser olarak niteleneceğine inandığımız Nuri Çomu Camisidir” dedi.

Çomu, gelecek nesillere kalıcı bir eser bırakmayı hedeflediklerini belirterek, “Camimizin mimari çalışmaları için Adanamızın medar-ı iftiharı, 20. Yüzyılın manevi büyüklerinden Mahmut Sami Ramazanoğlu’nun torunu ile çalıştık. Yüksek Mimar Mahmut Sami Kirazoğlu, yurt içinde ve dışında yaklaşık bin küsur cami projesini başarıyla tamamlayan, Kuba, Kıbleteyn, Cuma, Hz. Ali, Rebia İbn Malik, İmam El Buhari gibi camilerini inşa eden, diğer birçok tarihi ziyaret camilerinin de restorasyonunu yapan, Haremeyn-i Şerif’in baş danışmanı mimarımız; güzide şehrimiz Adana’yı atadan beri tanıyan, Adanalı Ramazanoğlu ailesinin de bir mensubudur. Gönlümüzü de koyarak, büyük bir titizlikle yürüttüğümüz Nuri Çomu Camii projesi, insanların ibadetlerini rahatça yapabilecekleri sağlamlık, fonksiyon, estetik, sadelik ve akustik açıdan her ayrıntının hesaplandığı mimari bir mekan olarak karşımıza çıkmaktadır. Camimiz Selçuklu, Osmanlı ve günümüz teknolojik imkanlarından da istifade edilerek Neo Klasik tarzda düşünülmüştür. Bu planlamada her zaman olduğu gibi topografya, tarih, jeolojik etkiler, iklim, kültür, ulaşım ve ihtiyaç ön planda tutulmuştur. Bu sebeple camimizin gelecekte de Adana için bir anıt eser olarak anılacağına inanıyorum” diye konuştu.

Engelsiz cami

Caminin planlanırken kadınlar, çocuklar ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarının da titizlikle gözetildiğinin altını çizen Çomu, şöyle devam etti:

“Ergonomik şekilde abdest alınıp namaz kılınabilecek bir ortam oluşturuldu. Ayrıca, üç katlı camimizde kadınlarımızın gönül rahatlığı ve fiziki rahatlığı için bağımsız giriş ve çıkışlar, asansör ile ulaşım kolaylığı, abdest alma yerleri ve ayrı namaz kılma alanları yapıldı. Sağlık ve güvenlik açısından her ayrıntının hesap edilerek inşa edilen, Adana’nın 5 büyük camisinden biri olan ve yaklaşık 4 bin 500 kişi kapasiteli camimizde bölge halkımıza hizmet edecek çok amaçlı salonlar da projelendirildi. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile imzaladığımız protokoller çerçevesinde cami projemiz Diyanet ile işbirliği halinde yürütüldü. Protokole uygun olarak tüm masrafları ailemiz tarafından karşılanan camimiz, bugünden itibaren Diyanet’e devredilecek. Biz bu cami için çok gayret ettik, çok emek sarf ettik ancak şunu bilmeliyiz ki muvaffakiyet sadece Allah’tandır.”