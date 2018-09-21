Nuri Çomu Camii'nde aşure dağıtıldı

Adana'da Nuri Çomu Camii'nde “Aşure Günü” dolayısıyla Cuma namazının ardından aşure ikramı yapıldı.

Çomu ailesi tarafından önceki yıllarda da Adana Tren Garı, Adana Ulu Camii'nde ve birçok farklı mekanda gerçekleştirilerek geleneksel hale getirilen aşure etkinliği, bu yıl da Nuri Çomu Camii'nde yapıldı. Cuma namazı çıkışında İl Müftüsü Hasan Çınar'ın yaptığı duanın ardından cemaate aşure dağıtıldı.

Aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aşure etkinliğinin bir aile geleneğine dönüştüğünü belirten Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Çomu, “Halk arasında Aşure Günü olarak da bilinen Muharrem ayının 10'uncu günü, tarih boyunca birçok peygamberin kurtuluşa ermesi sebebiyle sevinç günü iken, aynı zamanda bir matem günüdür. Tüm bu değerleri hatırlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik” diye konuştu.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Çomu, “Peygamberlerimiz için çilenin sonu ve kurtuluşun müjdecisi olan Aşure Günü'nün, aziz milletimizin ve devletimizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması ve güzelliklere kavuşması adına da bir haberci olmasını temenni ediyorum” dedi.