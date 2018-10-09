Obezite ve kanser ilişkisi

Dr. Yüksel Gümürdülü, tüm dünyada hızla artış gösteren ve kanserde en önemli risk faktörlerinden birisinin de obezite olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Gümürdülü, rahim, meme, yemek borusu, böbrek, kalın bağırsak ve pankreas kanserlerinin şişmanlıkla ilgisinin bilimsel olarak da kanıtlandığını ifade etti.

Dr. Yüksel Gümürdülü, Dünya Kanser Raporu'na göre, 2030 yılında kanserin birinci ölüm nedeni olacağını, kanser vakalarındaki artışın yüzde 50'yi bulacağını, her yıl 15 milyon kişinin kansere yakalanacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Çevre, kötü beslenme, genetik faktörler, sigara ve güneş gibi kanseri tetikleyen birçok faktörün yanında obezitenin de önemli bir etken olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gümürdülü, şişmanlık ve kanser ilişkisinin bilimsel araştırmalarla da ortaya konulduğunu ifade etti.

Vücut kütle indeksi 25'in üzerine çıkanların daha fazla risk altında olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gümürdülü, yapılan araştırmalara göre obezlerin rahim kanserine yakalanma riskinin yüzde 5, yemek borusu kanseri riskinin yüzde 52, böbrek kanseri riskinin yüzde 43, kalın bağırsak kanseri riskinin erkeklerde yüzde 35, kadınlarda yüzde 22, meme kanseri riskinin ise yüzde 23 daha fazla olduğunu söyledi.

"Her 3 kadından biri meme kanseri olacak"

Prof. Dr. Gümürdülü, halen dünyada 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü ancak İngiliz Kanser Vakfı'nın önümüzdeki 50 yıl içinde her 3 kadından birinin meme kanseri olacağı öngörüsünün bulunduğunu da dile getirdi.

Kadınlarda yağlanma arttıkça östrojen kaynağının da arttığını belirten Prof. Dr. Gümürdülü, bunun da meme kanseri ve rahim kanserinin oluşumunda etken olduğunu vurguladı. Hayat boyunca kilosunu aynı düzeyde tutanların kansere yakalanma riskinin düşük olduğunun da araştırmalar sonucu ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Gümürdülü, aşırı kilo yani obezite kadar çok sık kilo alıp vermenin ise risk faktörleri arasında yer aldığını kaydetti.