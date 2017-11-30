Ocakta yağı unuttu, kocası çıkan yangında zehirlenerek öldü

Olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77219 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Nursel D. patlıcan kızartmak için tavayı ocağa koyduktan sonra yatak odasında bulunan eşi Hüseyin D.’nin yanına gitti. Ocaktaki yağı unutan Nursel D. bir süre sonra mutfağa gidince kızaran yağın yanarak mutfakta yangına neden olduğunu gördü.

Çığlık atan eşinin yanına gelen Hüseyin D, mutfaktaki yangını söndürmeye çalıştı. Battaniye yardımıyla yangını söndüren Hüseyin D, yoğun dumana maruz kaldığı için zehirlendi. Eşinin çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin D, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin D.’nin cenazesi ailesi tarafından defnedildi.