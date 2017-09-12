Öcal: “Eksperlere resmiyet kazandırılmalı”

Araç alan kişiler ekspere gidince aldıkları belgenin resmi olması ve noter satış evraklarına da eklenmesi piyasada yaşanan sıkıntıları büyük oranda çözecektir” diye konuştu.

İkinci el araç alım-satım piyasasındaki hareketlilik nedeniyle dolandırıcılar da çoğaldı. Kimi dolandırıcılar, ağır hasarlı araçlarını hasarsız gibi piyasaya sürerken kimileri ise eksperlerle anlaşma yapıp aracını satarken boyalı veya değişen parçalarının bildirilmemesi yoluna gidiyor. Bu durum ileride aracını satarken karşısına çıktığında ise olayın yargıya taşınmasına ve yargı yükünün artmasına neden oluyor.

“Eksperler denetime girsin, yargı yükü hafifler”

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Adana Oto Galericiler Sitesi Başkanı İbrahim Öcal, yargı yükünün hafiflemesi adına eksperlerin resmiyet kazandırılması gerektiğini belirterek, “Bu resmiyetin de noter satışlarında ibraz edilmesi gerekli. Yargı yükünün hafiflemesi anlamında ekspertiz firmalarının sertifikalı bir eğitimden geçmesi ve attıkları imzanın arkasında durmaları lazım. Eksperlerin verdiği belgenin noterlerdeki alıcı ve satıcıya ibraz edilerek satışa evrakına eklenmesini istiyoruz” diye konuştu.

"Ağır hasarlı araçlar kırmızı kaşeyle trafiğe çıksın"

Ağır hasarlı araçların ise kırmızı kaşe ile trafiğe çıkmasının doğru olacağını belirten Öcal, “Piyasadaki araçlarda ağır hasarlı olanların kırmızı bir kaşeyle trafikte gitmesini istiyoruz. Adam, bi traktörün şase bilgisi ile ağır hasarlı bir aracı satıyor, gerçeği söylemiyor. Alıcı da aracına sigorta yaptırırken ağır hasarlı olduğunu öğreniyor. Sonra alıcı ve satıcı sıkıntıya düşüyor. Kırmızı kaşeyle birlikte ağır hasarlıdır yazılması konunun tüketici mahkemelerine yansımasını önler” şeklinde konuştu.

“Kilometre bildirilsin”

Ayrıca Adana Oto Galericiler Sitesi Başkanı İbrahim Öcal, ikinci el araçlarda kilometre düşürme olayının çok olduğunu ve bundan dolayı insanların mağduriyet yaşadığını dile getirerek, “Araç satışlarında kilometre bildirme zorunluluğu gelsin. Noter satışını yaparken alıcıyla satıcı ikinci el aracı alırken kaç bin kilometrede aldığını noter satış senedinde belirtmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.