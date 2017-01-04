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04 Ocak 2017 11:37

Ödüllü karikatürler Adana’da

Ödüllü karikatürler Adana’da

04 Ocak 2017 11:37

Adana Büyükşehir Belediyesi, dünyanın dört bir yanından usta karikatüristlerin ödüllü eserlerini kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 5 Ocak’ta Adanalılarla buluşturacak. Aydın Doğan Vakfı 33. Uluslararası Karikatür Yarışması Yapıtları Sergisi, ‘Adana’nın gurur gününde’ 75. Yıl Sanat Galerisi’nde saat 17.00’da izlenime açılacak.

69 ülkeden 752 sanatçı yarıştı
2016 Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması’na 68 ülkeden 752 sanatçı, 2 bin 521 karikatür ile katıldı. 11 sanatçıdan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 1’inciliği Marco De Angelis (İtalya) kazandı. ’Cau’ Claudio Antonio Gomes (Brezilya) ikinciliği, Doğan Arslan (Türkiye) üçüncülüğü elde etti.

En prestijli yarışma
Dünyanın en prestijli karikatür yarışmalarının başında gösterilen Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması’nda başarı ödülleri Oktay Bingöl (Türkiye), VitalyBondar (Beyaz Rusya), Evzen David (Çek Cumhuriyeti), Hicabi Demirci (Türkiye), ’Feggo’ Felipe Galindo (Amerika), Rodrigo Machado da Rosa (Brezilya), Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya), Arif Sutristanto (Endonezya), Jugoslav Vlahovic (Sırbistan), Kürşat Zaman (Türkiye), Nahid Zamani (İran), Zygmunt Zaradkiewicz’in (Polonya) oldu. ’Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya’ başlığıyla verilen ödüle Türkiye’den Emrah Arıkan’ın eseri layık görüldü. Ödüllü karikatürler 20 Ocak’a kadar izlenimde kalacak.



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