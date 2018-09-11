Oğlunu almaya giderken kazada yaralanan baba 15 gün sonra öldü

Adana'da, Mersin'den gelen oğlunu motosikletle almaya giderken otomobil ile çarpışması sonucu ağır yarlanan baba hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesindeki Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda 28 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Ersan, Kara Harp Okulu'nda okurken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra okul kapandığı için Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümüne giriş yaparak eğitimine burada devam eden oğlu Gökhan Ersan'ı (24) almak için motosiklet ile Adana Garı'na hareket etti. Baba Ersan, gara yaklaşık 500 metre kala Fatih Yavuz idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ersan ağır yaralandı. Bu arada oğlu Ersan da gara geldi ancak babası gecikince o da babasının gelebileceği yol güzergahında yürümeye başladı. Bu sırada yolda ambulansı gören Ersan olay yerine doğru gittiğinde yerde yatanın babası olduğunu görüp şok oldu. Baba Ersan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak baba Ersan yapılan müdahalelere rağmen olaydan 15 gün sonra hayatını kaybetti. Ersan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Ersan'ın cenazesi Buruk Mezarlığında toprağa verildi.