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22 Ağustos 2018 15:40

Oğlunu tişörtüyle boğan annesi adliyeye sevk edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 yaşındaki çocuğunu inşaat halindeki bir binanın ikinci katında boğarak öldürdüğü iddia edilen Fatma Ö.

Oğlunu tişörtüyle boğan annesi adliyeye sevk edildi

22 Ağustos 2018 15:40

emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan Fatma Ö. dün akşam saatlerinde yanına oğlu Yiğit Çınar’ı da alarak evinden ayrıldı. Ailesi ise emniyet güçleri ve belediye hoparlöründen ilan ettirerek kayıp anne ve oğlunu aramaya başladı. Ancak bir süre sonra anne Fehmi Özel Türkay Caddesi’ndeki mezarlık yakınlarında kendisine zarar vermek isterken bulundu.


Fatma Ö., çocuğunu tişörtüyle boğarak öldürdüğünü söylerken, yaralı kadın çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisler ise genç kadının öldürdüğü çocuğunun cesedini bıraktığı inşatta bulmuştu.


Emniyette ifadesi alınan anne Fatma Ö., "Oğluma babası belli değil diyorlardı. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Sinir krizi geçirdim, oğlumu boğdum" dediği belirtildi.


Fatma Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından ’kasten adam öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.




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