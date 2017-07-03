Oğlunun katil zanlısı gelinine ’kalpli’ ev sürprizi yapacaktı

Cinayet sanığı olarak tutuklanan gelininin babası tarafından kan parası istemekle suçlanan Musa Arıç, paraya ihtiyacı olmadığını öne sürerek iddiaları reddetti. Arıç, "Onlara sürpriz yapmıştım. O kalbi cani gelin için yaptırmıştım. O ise oğlumu koparıp aldı" diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, 30 Nisan tarihinde Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 2 ay önce akrabasının kızıyla evlendirilen İsa Arıç (17), yatak odasında bıçaklanmış halde bulundu.

Cinayetle ilgili çelişkili ifadeler veren resmi nikahsız eşi Z.K., daha sonra cinayeti İ.D.’nin işlediğini itiraf etti. Z.K. ve sevgilisi olduğu iddia edilen İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından gelin Z.K.’nin babası Abdülkadir K., dünürünün 300 bin lira kan parası alabilmek için kızına iftira attığını iddia etti.

Damadın babası Musa Arıç (41) yeni evli çifte bir arazi satın alıp ev inşaatına başladığını söyleyerek, "Onlara sürpriz yapmıştım. O kalbi cani gelin için yaptırmıştım. Bu evde bu kalbi hepsini onlar için yaptırmıştım ama oğlumu koparıp aldı. Beni de gördüğünüz gibi hayattan kopardı. Yazıklar olsun, başka bir şey demiyorum. Buraya gelirdik, ağaçları sulardık, beraber oynaşırdık. Gelinin cinayette parmağı varsa en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Gelinin babası başlık parasına ’kurtarmıyor’ dedi"

Dünürünün kızının oğluyla evlenmesine izin vermek için 20 bin lira başlık parası istediğini öne süren Musa Arıç, "Asıl paranın peşinde olan onlar. Benim başlık parasına karşı çıktığımı tüm çevre bilir. ’Kız kimi istediyse ona verelim, hangi çağda yaşıyoruz? Başlık parası haramdır’ dedim. Ancak bunlar böyle hastalıklı düşünce yapısına sahip insanlar. Bizden 20 bin lira başlık parası istediler. Hatta başlık parasını az bulup ’kurtarmıyor’ dedi babası. Ben de sinirlendim, ’senin ne emeğin var kızının üzerinde bunu söylüyorsun’ dedim. 20 bin lirayı cebe indirirken kimsenin sesi çıkmıyordu şimdi gelmişler kan parası aldılar diye iftira atıyorlar, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"Katilin ailesiyle aramızda önceden husumet yoktu"

Oğlunu öldüren İ.D.’nin ailesiyle, iddia edildiği gibi önceden veya şimdi herhangi bir problem yaşamadıklarını belirten Arıç, "İ.D.’nin ailesiyle kesinlikle hiçbir husumetim yoktur. Aile bireyleriyle de içli dışlıyız. Ağabeylerini ben evlendirdim. Hatta evlerini kurmalarında yardımcı oldum. Katil İ.D. ise benim yanımda uzun süre çalışmış, ekmeğimi yemiş bir eleman. Çeşitli iddialar atıp olayı başka yönlere çekmeye çalışmasınlar. Bunlar sadece kendi kızlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Kızını gidip cami avlusundan mı aldılar? Demek ki bir şüphe var ki polisler aldılar. Olaya hırsızlık süsü vermeye çalışması, olayı gizlemesi, yaz ayında hastaneye yünlü çorapla gelmesi, bunlar bizde şüphe uyandırdı" dedi.

"Aylık 20 bin lira gelirim var kan parasına ihtiyacım yok"

Cinayet davasının kapatılması için İ.D.’den 300 bin lira aldığı ve Z.K.’nin ailesinden de 300 bin lira istediği iddialarını yalanlayan baba Musa Arıç şöyle konuştu:

"Ben zaten ’davacıyım’ diyorum kan parası almış olsam davacı olma hakkına sahip değilim. Kan parasını alıp davaya devam etme lüksümüz yok. Para dediğiniz nedir ki? Bir canla para mı kıyaslanıyor, yazıklar olsun bunu diyenlere. Benim için her bir evlat bir dünyadır. Onu Allah’a havale ediyorum git kızını öldür diye bir şey söylemedim söylemem de Allah’ın verdiği canı sadece Allah alır. Sırf benim davamdan vazgeçmem için böyle yalanlar söyleniyor o yüzden ne olursa olsun gerekirse oğlumun yanına giderim davamdan vazgeçmem. Hani bunu övünme anlamında söylemiyorum; 26 daire sahibi olan adam, üç tane dükkanı olan adam, aylık 15-20 bin geliri olan adamın parada gözü olması mümkün değildir. Hem oğlumu öldürdüler hem de tehdit mesajları atıyorlar. Bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."