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Öğrenciler Ceyhan Nehri kıyılarını ağaçlandırıyor

Adana’da Ceyhanlı ilkokul öğrencileri, Ceyhan Nehri kıyısında 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Adana'da Ceyhanlı ilkokul öğrencileri, Ceyhan Nehri kıyısında 500 fidanı toprakla buluşturdu.


Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak temizliği ve bakımı yapılan Ceyhan Nehri kıyısındaki ağaçlandırma çalışmalarına öğrencileri de dahil etti. Belediye otobüsüyle okullarından nehir kıyısına gelen Mehmetçik İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte 500 adet çam, servi ve çınar türü fidanları dikti.


Öğrenciler fidanlara can suyu verirken, belediye bürokratları oksijen deposu ormanların korunması ve fidan dikerek, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmanın insanlık görevi olduğunu anlattı.

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