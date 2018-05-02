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02 Mayıs 2018 13:57

Öğrenciler kan bağışı için sıraya girdi

Türk Kızılay’ı Adana Şubesi, “Ulusal Kan Temini Projesi” kapsamında ülkenin kan ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetleri sürdürüyor.

Öğrenciler kan bağışı için sıraya girdi

02 Mayıs 2018 13:57

Kişi, kurum ve kuruluşlarda gönüllü ve sürekli bağışçı sayısını artırmak için devamlı kampanyalar düzenleyen Kızılay Adana Şubesi’ne sunulan destekler artıyor. Kızılay’ın çalışmaları kapsamında Seyhan Rotary Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan çadırda öğrenciler, veliler ve öğretmenler kan ve kök hücre bağışında bulundu.


Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Müdürü Sait Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda katılımcılar kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. 18 yaşını dolduran öğrenciler ilk kez kan vermenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.


Türk Kızılay’ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, düzenli kan bağışçısı olan Okul Müdürü Karadağ’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.


Kan bağının bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Saygılı, bu bilinçle hareket eden öğrenci, öğretmen ve velileri kutladı. Tür toplumunun “iyilik eli” olan Kızılay’a gençlerin ömür boyu sahip çıkmalarını isteyen Saygılı, “Kan dökülen bir dünyada gençlerimiz kan bağışında bulunarak erdemli ve örnek bir davranış sergiliyor. Bunlara rehberlik yapan Okul Müdürü Sait Karadağ ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.




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