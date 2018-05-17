Öğrenciler ören yerlerine uğurlandı

Vali Mahmut Demirtaş, düzenlenen gezi programına katılan öğrencileri uğurladı.

Adana Valiliği’nde düzenlenen programda öğrenciler ile yakından ilgilenerek, onlarla sohbet eden Vali Demirtaş, burada yaptığı açıklamada “Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanda eğitilmesi konusunda, Valiliğimiz SODES Proje Koordinasyon Birimi tarafından ’Okul Merkezli Sosyal Kalkınma Projesi’ kapsamında gezi programı düzenledik” dedi.

Vali Demirtaş, öğrencilerin kentin ve bölgenin tarihi ören yerlerini görmelerini sağlamak adına, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.