Öğrencilerden Başkan Sözlü'ye "Yılın Başkanı" ödülü

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mehmet Selahattin Çolak İlkokulu öğrencilerinden ‘Yılın Başkanı' ödülünü aldı

Başkan Sözlü merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Selahattin Çolak İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğrenciler Başkan Sözlü'ye ‘Yılın Belediye Başkanı' ödülünü takdim etti.

‘Yılın Belediye Başkanı' özel ödülünü alan Sözlü, “Atatürk'ün inandığı, güvendiği Türk çocuklarına bizim de inancımız ve güvenimiz tamdır. Geleceğimizin yegane teminatı olan pırıl pırıl evlatlarımızdan böylesi bir ödülü almak büyük bir gurur kaynağı” diyerek öğrencilere teşekkür etti.