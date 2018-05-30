Öğrencilerden İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

Adana İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından kapıda karşılanan öğrencilere kışlada yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiler verilerek, Jandarma teşkilatının kullandığı özel araç ve teçhizatlar tanıtıldı.

Jandarma Köpek Timinin öğrencilere gösteri yapmasının ardından köpeklerle oyunlar oynayan öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi. Öğrencilere, Adana İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Yalçın tarafından kupa bardak hediye edildi.

Jandarmanın 179’uncu kuruluş yılı olması nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulurken ziyaretten memnuniyet duyan öğrenci ve öğretmenler jandarma personeline teşekkür etti.