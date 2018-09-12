Öğrencilere yumurta eğitimi projesi

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Sepet Sepet Yumurta, Her Gün Yemeyi Unutma" adlı projesinin başlaması nedeniyle tanıtım toplantısı düzenlendi.

İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ‘‘Sepet Sepet Yumurta, Her Gün Yemeyi Unutma'' adlı projenin İl Müdürlüğü, TÜBİTAK, Çukurova Üniversitesi, İl Milli Eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme ile başlatıldığını belirtti. Tekin, "Adana'ya yakın kırsal ilçede bulunan devlet okullarında 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde eğitim gören, 5-6 yaş grubu okul öncesi öğrencilerinden oluşan 50 çocuk, farklı yumurta üretim sistemlerine sahip Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne ve özel işletmelere ziyaretleri, laboratuvar ve sınıflarda yapılacak olan etkinliklerle çocuklara doğayla buluşma imkanı ve fiziksel temas kurma fırsatı sunularak yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanacaktır'' dedi.

Proje kapsamında verilecek eğitim ile amacın sağlıklı ve dengeli beslenmede yumurtanın vazgeçilmez bir protein kaynağı olduğunu kavratılarak, yumurtayı sevdirmek ve yumurta tüketimini arttırmak olduğunu ifade eden Tekin, "Aynı zamanda erken yaşta edinilecek olan yumurta tüketim alışkanlıklarında kalıcı ve sürekli değişimler oluşturulacaktır. Böylece daha bilinçli ve daha sağlıklı nesillerin yetişmesi mümkün olacaktır'' dedi.

Konuşmanın ardından Proje Yürütücüsü Dr.Emine Uruk, projenin amacını ve uygulanma biçimini anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.

Projede, eğitim Adana Eczacı Odası Anaokulu'ndan ve Abdullah Öngen Anaokulu'ndan toplam 50 öğrenciye verilecek. Projenin eğitim çalışmaları çocukların olayları yerinde görerek, yapılacak olan etkinliklerle yaparak-yaşayarak, eğlenerek, anlayarak öğrenme şeklinde gerçekleşecek ve 3 ay devam edecek. Eğitimler 15-Kasım-2018 tarihi itibariyle başlayacak olup, 28-Ocak -2019'da bitecek. Bu çalışmaya 5 uzman, 2 araştırma görevlisi, 8 okul öncesi eğitmen,1 dramacı ve 1 sağlık personelinden oluşan toplam 17 kişilik bir ekiple çalışmaya katkıda bulunacak.