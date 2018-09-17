Öğrencilerin ilk simidi belediyeden

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye tarafından öğrencilere ücretsiz simit ikramında bulunuldu.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde Kozan Belediyesi yaklaşık 2000 öğrenciye simit dağıttı.

Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk' ün talimatları ile gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe merkezinde bulunan Kozan Fen lisesi, Ramazanoğlu Meslek Lisesi ve Halit Dağlı İlkokulunda okuyan öğrencilerin yanı sıra okulda görev yapan idarecilerle, öğretmenlere ve okulun ilk günü olması nedeniyle okulda bulunan velilere simit, şerbet ve su ikramında bulunuldu.

Etkinlik kapsamında öğrencilere Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk' ün gençlere tavsiyelerini içeren bildiri dağıtımı da yapıldı.