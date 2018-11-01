Öğretmen pilot Çarkçı: "Sivil Havacılık bunun üzerine gitmeli"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen tek motorlu eğitim uçağının pilotu Serkan Dilci'nin cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi. Cenazeye katılan öğretmen pilot Yakup Çarkçı, uçakta arıza olsa pilotun uçamayacağını kendisinin de yıllarca aynı uçakta uçtuğunu söyledi.

Manavgat'ın Kum mevkiinde tek motorlu Cessna 150 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot Serkan Dilci ve uçağı kullanan Deniz Adalı hayatını kaybetti. Otopsisi tamamlanan Serkan Dilci'nin cenazesi memleketi Adana'ya getirildi.

Pilot Dilci'nin cenazesi ailesi ve sevenlerinin katılımıyla bugün Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

“Uçağı vukuatlı diye abartıyorlar”

Dilci'yi uğurlamaya gelen öğretmen pilot Yakup Çarkçı, Serkan Dilci'nin öğrencilik zamanlarında hayallerinin hava yollarına girmek olduğunu belirterek, “Ben Tarkim'in müdür yardımcısıyken bu uçak bizdeydi biz bu uçağı İzmir'e sattık. Kazanın nedeni kaza kırım ekibi geldikten sonra belli olacak. Uçağı vukuatlı diye abartıyorlar. Uçakta arıza varsa Sivil Havacılık uçurmasın. Uçakta arıza varsa teknisyen uçuşa vermesin. Uçakta arıza varsa pilot uçmaz. Uçak arızalı değildi, olsa uçamazlardı. Bende yıllarca aynı uçakta uçtum. Sivil Havacılık bunun üzerine gitmeli. Uçağın ticari uçuşa elverişliliği yoktu” dedi.

“Uçakta arıza olsa kuleye bildirilirdi”

Uçakta arıza olsa mutlaka kuleye bildirileceğinin altını çizen Çarkçı, “Motor havada dursa uçak gövde, teker üzerine iner ama bu uçak bir çarpma gibi kabotaj (uçağın ters dönmesi) olmuş. Mutlaka bir olay oldu ki bu nedenler oldu. Pilotlar yaşasaydı mutlaka bir nedeni olurdu ama nedeniyle birlikte götürdüler kendilerini” diye konuştu.