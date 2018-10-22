Öğretmen ve öğrenciler topluca spor yapıyor

Adana'da "beslenme dostu" okul projesi kapsamında Cebesoy İlkokulu öğretmen ve öğrencileri haftanın iki günü okula eşofmanla gelip spor yapıyor.

Cebesoy İlkokulu, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Beslenme Dostu" okul projesine katıldı. Okullarda sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl başvurduğu bu projeye kabul edilen Cebesoy İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenler ve veliler okula eşofmanlarıyla gelerek hep birlikte spor yaptı.

Her hafta salı ve perşembe günü düzenlenecek olan etkinliğin ilk gününe veliler de yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler yaklaşık 15 dakika boyunca beden eğitimi öğretmenlerinin gözetiminde hep birlikte spor yaptı. Cebesoy İlkokulu, belirlenen kriterler doğrultusunda “Beslenme Dostu Okullar Değerlendirme Formu” ile denetlenecek ve 100 puan üzerinden 90 ile üzeri puan aldığı takdirde “Beslenme Dostu Okul” sertifikası ile ödüllendirilecek.