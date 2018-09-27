Öğretmenin derste konuşan öğrenciyi darp ettiği iddiası

Adana'da bir öğretmenin ders esnasında arkadaşıyla sohbet ettiği için 9 yaşındaki kız öğrencisini darp ettiği ileri sürüldü. Kız çocuğunun ailesi hastaneden darp raporu alırken, öğretmenden de şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilkokul 4. sınıf öğrencisi S.S.Ç. (9) 3 gün önce okula gitti. Ders sırasında arkadaşı ile konuşan S.S.Ç, sınıf öğretmeni G.A. (60) tarafından darp edildi. S.S.Ç. ders bitip eve gidince durumu annesi Seher Türkoğlu Çelik'e anlattı. Anne kızını hastaneye götürerek darp raporu aldı. Raporda kız çocuğunun yüzünde bir darp izine rastlanmazken kolunda tokat izi olduğu belirlendi. Anne Çelik, kızını okuyup iyi bir yerlere gelmesi için okula gönderdiklerini ancak sadece arkadaşıyla sohbet ediyor diye darp edilmesine anlam veremediklerini, öğretmenden şikayetçi olduklarını, kızının da korktuğu için artık okula gitmek istemediğini söyledi.

S.S.Ç. ise arkadaşıyla konuşurken öğretmeninin hiç uyarmadan gelip tokat attığını diğer arkadaşlarını da dövdüğünü sürekli kendilerine hakaret ettiğini ileri sürerek, "Ben artık okula gitmek istemiyorum. Ben çok korkuyorum. Öğretmenim o olduğu sürece okula gitmeyeceğim. Ya da başka okula gideceğim. Benim bütün derslerim çok iyi ben doktor olmak istiyorum" dedi.

Ailenin şikayeti üzerine okul yönetiminin de öğretmen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.