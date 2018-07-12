Öğretmenin maratoncu katili sahte kimlikle yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay, 1991 yılında Seyhan ilçesinde bulunan Anafartalar Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, okulun çevresinde oto kiralama şirketinde çalışan Yıldıray Keklik (46), beraberindeki arkadaşıyla okulun bahçesine girip sigara içti. Bu sırada nöbetçi öğretmen Hasan Bilgin, Keklik ve arkadaşına dışarı çıkmasını okulun bahçesinde sigara içmemesini istedi. Bu nedenle öğretmen ile Keklik arasında tartışma çıktı. Diğer öğretmen ve görevlilerin araya girmesiyle Keklik ve arkadaşı dışarı çıkartıldı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından Keklik, okul çıkışında Bilgin’i bekleyip bıçaklayarak öldürdü.

Olaydan sonra yakalanıp cezaevine konulan Keklik hakkında idam cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ancak aradan 5 yıl geçmesine rağmen Keklik’in cezası kesinleşmediği için tutukluluk süresi dolduğundan 1996 yılında serbest bırakıldı. Bir süre sonrada mahkeme Keklik’e iyi halden dolayı idam yerine ömür boyu hapis cezası verdi. Keklik ömür boyu hapis cezasının çok ağır olduğunu belirterek kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay kararın yerinde olduğunu belirterek cezayı onadı ancak bu kez de öğretmenin ailesi idam kararı verilmesi için yerel mahkemenin ömür boyu hapis cezasına itiraz etti. Bu itirazlar devam ederken Keklik ceza alacağını düşünerek 2012 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kaçtı.

Maratoncu olup madalyalar kazandı

Yıldıray Keklik burada kendisine Şahin Soylu adıyla sahte kimlik düzenleyerek yaşamaya devam etti. Uluslararası müsabakalara katılan Keklik, bir çok yarışmada birinci olarak madalya ve kupa kazandı. Keklik aynı zamanda KKTC’de yaşam koçluğu da yapmaya başladı. KKTC’de 5’inci Cumhuriyet Maraton Koşusu’na derece elde etti.

1991 yılında cinayet işleyen Keklik’in cezası karşılıklı yapılan itirazlar nedeniyle olaydan tam 23 yıl sonra kesinleşti. Yargıtay yerel mahkemenin ömür boyu hapis cezasını onadı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslır Büro Amirliği ekipleri hükümlüyü bulmak için çalışma başlattı.

İnterpol ile işbirliği yapıp kırmızı bülten çıkartıldı

Adana polisi yaptığı çalışmada hükümlünün KKTC’de kendine yeni bir hayat kurduğunu burada Şahin Soylu ismiyle hayatına devam ettiğini belirledi. Polis ayrıca hükümlünün uluslararası müsabakalara katılan bir maratoncu olduğunu da saptadı. Bunun üzerine İnterpol ile irtibata geçen polis hükümlünün yakalanması için kırmızı bülten çıkardı. Kırmızı bültenin çıkmasının ardından Adana polisi KKTC polisine konuyu bildirdi. KKTC polisi hükümlüyü geçtiğimiz günlerde yakaladı. Hükümlü KKTC’de cezaevine kondu. Adana polisi de hükümlünün iade işlemleri için gerekli başvuruları yaptı.