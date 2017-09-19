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19 Eylül 2017 09:52

Öğretmenler boyacı, sıvacı oldu anaokulu yaptı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde boyacı, sıvacı ve duvar ustası olan öğretmenler, 57 yıllık okul lojmanını tadilattan geçirerek anaokuluna dönüştürdü.

Öğretmenler boyacı, sıvacı oldu anaokulu yaptı

19 Eylül 2017 09:52


Türkiye genelinde 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi dolayısıyla dün yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yaparken, 1.5 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle buluştu. Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde ise öğretmenler anaokulu yapmak için yaklaşık 15 gündür gece gündüz demeden çalıştı. Öğretmenlerin kimi sıvacı, kimi kalıp ustası, kimi boyacı, kimi duvar ustası, kimi tesisatçı olup anaokulunu yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirmek için çalıştı. Pekmezli ilk ve Ortaokul Müdürü Mehmet Sayan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yılmaz, Pekmezli İlk ve Ortaokul Müdür Yardımcısı Fatih Karakılçık, Atatürk YBO Müdür Yardımcısı Hikmet Erdoğan ve Ortaköy İlkokulu öğretmeni Mümin Korkutan, gece-gündüz çalışarak anaokulunu öğrencilere yeni eğitim-öğretim döneminde yetiştirerek onlar için zilin çalmasına sağladı. 1960 yılında ilkokulun öğretmen lojmanı olarak yapılan ve bakımsızlıktan her tarafı dökülen bina öğretmenlerin üstün gayretleri sayesinde anaokulu oldu. Tamiratının yanı sıra lojmanın bütün odaları da özel okulları aratmayacak şekilde anaokulu şeklinde dizayn edildi. Öğrenciler anaokuluna gelince şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, öğretmenlere teşekkür etti.




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