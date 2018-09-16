Öğretmenler, öğrencileri için boyacı, inşaat ustası ve bahçıvan oldu

Adana'da bir ilkokulun müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenleri ellerine fırça, mala ve balyozu alarak inşaat ustası olup okulu öğrencilere hazırladı.

2018-2019 eğitim-öğretim dönemi 17 Eylül günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da açılacak. Eğitimin-öğretimin başlamasına bir gün kala okullarda da son hazırlıklar yapılıyor. Bazı öğretmen, müdür ve müdür yardımcıları da çok cefakar bir biçimde öğrencilerine okullarını hazırlıyor. Bunlardan biri de Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan Yüreğir Ticaret Borsası İlkokulu müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenleri.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde okulları çok yıprandığından öğrencilerin okula bu haliyle gelmesine gönülleri razı olmayan öğretmenler kolları sıvayıp ellerine, mala, fırça, balyoz, kazma ve kürek alarak işe başladı. Okulun zarar görmüş ya da deforme olmuş yerleri imece usulü tamir edildi. Kimi öğretmen sıvacı, kimi boyacı, kimi betoncu, kimi duvar ustası kimi ise bahçıvan oldu. Öğretmeler okulun damını bile tamir etti. Çocukların teneffüste oyun oynayacağı bahçeyi de düşünün öğretmenler her yere çiçek dikti.

Gece-gündüz demeden çalışan öğretmenler okulu öğrencilere hazırlamanın haklı gururunu yaşıyor.