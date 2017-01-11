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11 Ocak 2017 11:31

Öktem: “Final müsabakasından mutlaka madalya ile döneceğiz”

Öktem: “Final müsabakasından mutlaka madalya ile döneceğiz”

11 Ocak 2017 11:31

Isparta’da 6-8 Ocak tarihleri arasında yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye grup müsabakalarında Adana Badminton takımı hem erkeklerde hem de kızlarda gruplarından derece yaparak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Badminton Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, Isparta’da Işık Kent Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Karaman ve Osmaniye il takımlarından 250’ye yakın sporcunun katıldığını, müsabakalar sonucunda Adana kız ve erkek takımlarının grup müsabakalarını başarıyla tamamladığını söyledi.
Öktem, 19 Ocak tarihinde Muğla da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandıklarını ve burada da mutlaka madalya beklediklerinin altını çizdi.
Öktem, badminton kız ve erkek takımlarını müsabakalara hazırlanmasında tesis ve malzeme konusunda desteklerini esirgemeyen Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ve sporcuları müsabakaya hazırlayan antrenörlere teşekkür etti.



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