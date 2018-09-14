Okul çağı çocuklarına beslenme önerileri

Medline Adana Hastanesi'nden Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, okul çağında kazanılan doğru beslenme alışkanlığının olumlu etkilerinin çocukların tüm yaşamları boyunca devam ettiğini belirterek, "Gelişme çağındaki yanlış beslenme alışkanlıkları yetişkinlikte obezite, diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları ve kolesterol yüksekliğine bağlı hastalıklara uygun ortam sağlar" dedi.

Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, yapılan çalışmaların okul çağındaki çocuklarda sağlıklı beslenme ile başarının yakın ilişki içinde olduğunu gösterdiğini belirtti.

Günümüzün yoğun koşuşturmacası sonucu çocukların sağlıklı beslenmelerine gerektiği kadar özen gösterememek ve tüm çabalara rağmen çocukların sağlıklı besinler yerine günü fastfood tarzı besinler veya abur cuburla geçiştirmek istemelerinin ebeveynlerin büyük bir sorunu haline geldiğini ifade eden Sehlikoğlu, "Çocuğunuz eğer kahvaltı yapmak istemiyorsa ona pratik bir kahvaltı hazırlayın. Ancak bu sade bir tost şekline olmamalı. Ona içinde bol yeşillik olan sandviçler hazırlayabilir yanına da yumurtasını haşlayıp sütünü verebilirsiniz. Çocuğunuz yine de uykuyu tercih ediyorsa az yağlı ev yapımı börek, taze 1 meyve, yanına bir bardak ayran hazırlayarak ilk teneffüste yemesi için beslenme çantasına koyup kahvaltıyı atlamamasını sağlayın" dedi.

Her şeyin fazlası zarar

Sağlıklı besinlerin bile fazlasının zararlı olduğuna işaret eden Sehlikoğlu, "Bu durumda meyve yemiyor diye meyve suyuna ağırlık vermek ya da yemek yemiyor diye sürekli süt içirmek ona fayda yerine zarar verecektir. Örneğin fazla sütün kansızlığa, fazla protein içeren gıdaların kabızlığa, fazla meyve suyu tüketiminin de aşırı şeker alımına neden olduğunu unutmayın. Çocukların da bir damak zevki ve seçme hakkı olduğunu unutmayın. Örneğin peynir ve yumurta yemek bazı çocuklara sevmediği şekilde kokabilir. Bu nedenle çocuğunuza besinleri onun istediği şekilde sunmaya özen gösterin. Katı yumurta yemiyorsa az baharatlı bir omlet, sıcak süt içmiyorsa soğuk muzlu süt, sebze yemiyorsa köftesine sebze katarak bu besinleri tüketmesini sağlayabilirsiniz" diye konuştu.

Sağlıklı kuruyemişler yedirin

Sağlıklı yağlardan zengin kuruyemişlerin okul çağı çocuklarının tüketmeleri gereken besinler arasında ilk sıralarda yer alması gerektiğini vurgulayan Sehlikoğlu, şöyle devam etti:

"Fakat bu besinlerin kalori değerleri yüksek olduğundan porsiyon kontrolü yapmak şart! Bu nedenle günlük 10-15 adet çiğ badem veya 3-4 adet ceviz tüketmek çocuğunuz için yeterli olacaktır.Çocukların dışardaki hazır ve sağlıksız yiyecekler yerine evde sizin hazırlayacağınız sağlıklı yiyecekleri tercih etmeleri için onlara lezzetli alternatifler üretin. Örneğin; fastfood olarak hamburger menü yemek isteyen çocuğa evde hazırlanmış ekmek arası köfte ile bol yeşillikli salata hazırlayabilir yanında da fırınlanmış patates ile 1 bardak ayran sunabilirsiniz. Şekerli gıdalardan ve salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş besinlerden mümkün olduğunca uzak durmalarını sağlayın. Şekerli gıdalar yerine evde yapılmış hafif sütlü tatlılar veya dondurma ile onları arada bir ödüllendirebilirsiniz."

Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, sağlıklı bir beslenme çantasında olması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Fındık, badem, ceviz, kuru meyve, süt veya ayran, ev yapımı börek, kepekli unla yapılmış az şekerli kek, tahıl ekmeğine ev yapımı sandviç, taze meyve, su."