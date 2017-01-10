Okul harçlıkları Halep’e

Türk Kızılayı’nın Halep için başlattığı yardım kampanyasına Adana’da öğrencilerin yoğun desteği sürüyor.

Fazilet Kibritoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, savaş mağduru Halep halkı için okul bünyesinde yardım kampanyası gerçekleştirdi. Harçlıklarını biriktirip bakliyat, konserve gibi gıda maddelerinin yanı sıra kışlık kıyafetler alan öğrenciler, hazırladıkları toplam 90 koli insani yardım malzemesini Türk Kızılayı Adana Şubesi’ne teslim etti.

Bir grup öğrenci ile Kızılay’ı ziyaret eden okul müdürü Hasan Kılıç, öğrencileri ile gurur duyduğunu söyledi.



“Bu milletin sırtı yere gelmez”

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise Halep için başlatılan yardım kampanyası ile gençlerin ne kadar fedakar ve yardımsever olduğunun bir kez daha görüldüğünü belirterek, “Bu milletin sırtı yere gelmez. Derslerinde de üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getiriyorlarsa güzel bir gelecek ülkemizi bekliyor demektir. Maddiyat sonradan da oluşur. Ancak, manevi değerler çocuklar yetişirken aşılanmalıdır. Halep’e duyarsız kalmadıkları için öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Saygılı, daha sonra, Kızılay’ı ziyaret eden gruptan bir öğrenciye, tüm okul adına teşekkür plaketi verdi.

Kızılay tarafından teslim alınan yardım malzemeleri, bu hafta İdlib’e gidecek olan yardım tırı ile Halepli mağdurlara ulaştırılacak.