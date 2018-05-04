Okul koridoruna "Kültür Sokağı"

Projede görev alan öğretmen ve öğrenciler tarafından kara kalem çalışması ile geçmişten günümüze Türk Edebiyatına ve Türk Sanatına mal olmuş isimlerin resimleri duvarlara yansıtılarak Kültür Sokağı hazırlandı. Kültür Sokağı’na taş duvar görüntüsü vermek için maket bıçaklar ve alçılar ile uzun uğraşlar veren öğrencilerin aynı zamanda hazırladıkları okuma alanında da 1500’ün üzerinde eser bulunduğu öğrenildi.

Proje hakkında bilgi veren Kozan Fatih Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Osmanca, “Okulumuzda öncelikli olarak ’okul renkleri ile güzeldir’ projesi çerçevesinde tarihimize mal olmuş Türk büyüklerimizi öğrencilerimizin kara kalem çalışması ile duvarlara yansıtarak hem edebiyata karşı uyandırmak hem de görsel sanatla edebiyatı birleştirmek hedefimiz oldu. Öğrencilerimiz bire bir çalıştılar öğretmenimizin ön rehberliğinde ve bu güzel çalışma ortaya çıkmış oldu. Eserlerimiz arasında Yunus Emre, Mevlana, Dede Korkut, Karacaoğlan bölgemizin yetiştirdiği, günümüz sanatçısı Neşet Ertaş ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un resimleri duvarlara öğrencilerimiz tarafından kara kalemlerle yansıtıldı. Edebiyat ile sanatı buluşturmuş olduk. Amacımız bilindiği gibi öğrencilerimiz geçmişteki büyüklerini tanıyarak kendilerine daha büyük katkılar sağlayabilmek için cesaret bulmak bu büyük şahsiyetleri öğrencilerimize daha iyi tanıtmak ve sürekli göz önünde bulundurarak bunları devamlı hatırlamalarını sağlamaktır” dedi.

Projede görev alan Fatih Anadolu Lisesi 11/D sınıfı öğrencisi Oğulcan Özcan ise, “Projemizde öğrencilerin okula ilgisini artırmak, geçmişteki tarihimizi yaşatabilmek için yapılmış olan bir çalışma. Kaşgarlı Mahmut, Neşet Ertaş olsun, değerli Mehmet Akif Ersoy olsun bu şairlerimize yer verdik çalışmalarımızda” diye konuştu.

Öğrencilerden Fatma Kula da, “Bütün okullar gelip projemizi gezmeli ve yerinde görmeliler. Projemize yoğun bir ilgi aldık. Çok emek isteyen bir iş ama sonucu çok güzel oldu” dedi.

Fatih Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Meryem Sarıkaya ise, “Dikkat ettik öğrencilerimize hep gözlemledik daha önce bu koridordan geçmeyenler ve kullanmayanlar da bu koridoru kullanmaya başladılar. Hatta her fotoğrafı ve yazıyı yavaş yavaş tek tek inceleyerek gitmeye başladılar. Bu durum edebiyat açısından çok büyük mutluluk verici bir durum” şeklinde konuştu.