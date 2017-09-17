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17 Eylül 2017 10:44

Okul yolu uyarısı

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı ve Adana Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, 2017/2018 eğitim-öğretim yılının başlıyor olması nedeniyle araç sürücüleri, velileri, öğretmen ve öğrencileri, okul önlerinde yaşanabilecek trafik kazalarına karşı daha dikkatli olmaya çağırdı.

Okul yolu uyarısı

17 Eylül 2017 10:44


Sözütek, yeni eğitim - öğretim döneminin tüm milli eğitim camiası ile öğrenci ve velilere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ülkede trafik kazalarının kanayan yara olarak halen gündemdeki yerini koruduğuna dikkat çeken Sözütek, “Yeni eğitim öğretim döneminde, acıların yaşanmaması, anaların ağlamaması için başta araç sürücüleri olmak üzere, veli, öğretmen ve öğrencilerimizi kurallara mutlaka uyarak sorumluluk içerisinde hareket etmeye çağırıyorum. Okul önlerinde yaşanabilecek kazalar yüzünden canlar yanmasın, hayatlarının baharındaki çocuklarımız ölmesin, kimseler sakat kalmasın” dedi.


Trafik kurallarına herkesin uymasını, uymayanların da uyarılması gerektiğine işaret eden Sözütek, “Trafikte, hepimiz sorumlu davranalım. Milyonlarca yavrumuzu, çiçeklerimizi, çocuklarımızın geleceğini, sağlığını, neşe ve mutluluğunu düşünerek trafikte dikkatli araç kullanalım. Özellikle de okul yolu, yaya geçitlerine yaklaştığımızda yavaşlayarak, dikkatlerimizi yaya ve çocuklarımıza vererek yolumuza kontrollü devam edelim” diye konuştu.


Servis sürücülerini de, araçlarında taşıdıkları çocuklara örnek olacak davranışta bulunmaları konusunda uyaran Sözütek, direksiyon başında sigara içmemelerini, araçtan dışarı çöp atmamalarını, yüksek sesle müzik dinlememelerini, araç içinde ve dışında göze hoş gelmeyen, çevreyi rahatsız edecek resim veya yazı bulundurmamalarını istedi.


Nihat Sözütek, öğrencilerden de servis araçlarında yolculuk süresince ayağa kalkmamalarını, şoför amcalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmalarını istedi.




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