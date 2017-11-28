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28 Kasım 2017 16:40

Okulda oyuncak tabanca alarmı

Adana’da bir okulun bahçesindeki trafo binasının çatısında bulunan oyuncak tabanca, polisi ve okulu alarma geçirdi.

Okulda oyuncak tabanca alarmı

28 Kasım 2017 16:40


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir ortaokulun bahçesindeki trafo binasının çatı kısmında tabanca olduğunu gören çevredeki apartmanların sakinleri durumu polise bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda motorize polis ekibi sevk edildi. Okula gelen polisler, trafoya çıkarak tabancayı aldı. Silahı inceleyen ekipler, tabancanın oyuncak olduğunu belirledi. Bu arada öğrenciler ve okul görevlileri de alarma geçti. Polis oyuncak tabancayı alıp olay yerinden ayrıldı.




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