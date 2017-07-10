Okuldaki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre, olay, 8 Temmuz Cumartesi gecesi saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi’ndeki Gazi Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs okulun bahçesine girip, öğretmenler odasının demirlerini keserek içeriye girdi. Okul müdürü Nuri Boğa’nın odasından laptop bilgisayarını çalan hırsız daha sonra da okuldaki diğer yetkililerin odalarının kapılarını kırıp, çalacak değerli eşya aradı. Odalarda başka çalacak eşya bulamayan hırsız, daha sonra okuldan ayrıldı.

Pazartesi sabah saatlerinde okula gelen görevliler ise okula hırsız girdiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kimliği belirsiz hırsızın müdürün odasına girmesi, laptopu alıp odadan çıkması, kapıları kırması ve okuldan çıkması okuldaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.