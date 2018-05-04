Okullararası Genç Kız ve Erkekler Hokey Grup Müsabakaları

Muharrem Gülergin Stadı’nda gerçekleştirilen müsabakalara toplam 14 okul katılıyor.

4 gün devam edecek müsabakalara kızlarda Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, Diyarbakır Halk Eğitim Merkezi, Osmaniye Atatürk Anadolu Lisesi, Konya Bozkırlılar Vakfı Kız Anadolu Lisesi, Gaziantep Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi ile Mersin Yahya Günsür Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi katılıyor.

Erkeklerde ise Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, Mersin Yahya Günsür Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Gaziantep Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi, Diyarbakır Halk Eğitim Merkezi, Osmaniye Atatürk Anadolu Lisesi, Adıyaman Çelikhan Çok Programlı Lisesi katılıyor.