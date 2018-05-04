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04 Mayıs 2018 10:59

Okullararası Genç Kız ve Erkekler Hokey Grup Müsabakaları

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Okul Sporları faaliyet programında yer alan “Okullar Arası Genç Kız ve Erkekler Hokey Grup Müsabakaları” Adana’da başladı.

Okullararası Genç Kız ve Erkekler Hokey Grup Müsabakaları

04 Mayıs 2018 10:59


Muharrem Gülergin Stadı’nda gerçekleştirilen müsabakalara toplam 14 okul katılıyor.


4 gün devam edecek müsabakalara kızlarda Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, Diyarbakır Halk Eğitim Merkezi, Osmaniye Atatürk Anadolu Lisesi, Konya Bozkırlılar Vakfı Kız Anadolu Lisesi, Gaziantep Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi ile Mersin Yahya Günsür Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi katılıyor.


Erkeklerde ise Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, Mersin Yahya Günsür Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Gaziantep Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi, Diyarbakır Halk Eğitim Merkezi, Osmaniye Atatürk Anadolu Lisesi, Adıyaman Çelikhan Çok Programlı Lisesi katılıyor.




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